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    Події в Україні

    Очільник Сумщини показав знищені села області (фото)

    Села Роменського та Охтирського району перетворилися на руїни - Очільник Сумщини показав знищені села області (фото)

    Села Роменського та Охтирського району перетворилися на руїни

    фото: Дмитро Живицький/ Telegram

    Окупанти від безсилої люті, що отримали відсіч на нашій землі, нищать все, що бачать

    Сумська область після навали російських загарбників зазнала значних руйнувань. Фото наслідків показав глава ОВА Дмитро Живицький у Telegram.

    Зокрема, у Роменському та Охтирському районах. У кількох селах там знищена інфраструктура, немає світла, і все це – у звичайних мирних місцевих.

    Як зауважив голова Сумської ОВА, російська армія – варвари й нелюди, які знищують все, що бачать.

    «Прощена неділя. Але як можна простити орків?», – обурений Дмитро Живицький.

    Він показав фото сіл на Сумщині, де живуть мирні люди, які зупиняють ворога ціною власного життя.

    А росіяни тим часом нищать, обстрілюють і палять домівки цивільних.

    «Весь світ має бачити, як Росія чинить геноцид над мирними мешканцями області», – наголосив Живицький.

    На Сумщині – пошкоджена інфраструктура, розбиті будинки, дитячий садок, зруйновані цивільні підприємства, подекуди немає електроенергії та зв'язку.

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    Села Роменського та Охтирського району перетворилися на руїни. фото: Дмитро Живицький/ Telegram
    Села Роменського та Охтирського району перетворилися на руїни. фото: Дмитро Живицький/ Telegram
    Села Роменського та Охтирського району перетворилися на руїни. фото: Дмитро Живицький/ Telegram
    Села Роменського та Охтирського району перетворилися на руїни. фото: Дмитро Живицький/ Telegram
    Села Роменського та Охтирського району перетворилися на руїни. фото: Дмитро Живицький/ Telegram
    Села Роменського та Охтирського району перетворилися на руїни. фото: Дмитро Живицький/ Telegram
    Села Роменського та Охтирського району перетворилися на руїни. фото: Дмитро Живицький/ Telegram

    Нагадаємо, учора на Сумщині окупанти зробили «живий щит» із людей для захисту своєї техніки.

    Також на Сумщині: окупанти розстрілюють автівки та грабують магазини.

    Напередодні влада Сумщини попередила мешканців міста Суми про загрозу вуличних боїв.

    Як повідомлялося, Сумську область нищівно бомблять окупанти (відео).

    Теги: Росія окупанти геноцид армія Сумщина Telegram дитячий садок інфраструктура
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    Очільник Сумщини показав знищені села області (фото)