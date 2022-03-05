Ситуація на Сумщині: окупанти розстрілюють автівки та грабують магазини

Безпечно виїхати з області неможливо – Живицький

Російські окупанти займаються грабежами та мародерством на автодорогах Сумської області. Тому мешканці регіону не мають змоги безпечно евакуюватися зі своїх постраждалих від війни населених пунктів. Про це повідомив глава Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

«Ви питаєте мене: «Як можна виїхати із Сум?». З Охтирки, Тростянця, Лебедина, та інших міст області. Я відповідаю: безпечно – ніяк. Російські військові мародерять, грабують і подекуди розстрілюють машини українських мирних людей», – розповів він.

Крім того, глава Сумської області опублікував відео з траси Київ–Суми. На відео можна побачити ділянку автодороги неподалік Сум. На трасі стоять автомобілі, які пограбували російські окупанти.

Нагадаємо, сьогодні влада Сумщини попередила мешканців міста Суми про загрозу вуличних боїв.

Як повідомлялося, Сумську область нищівно бомблять окупанти (відео).