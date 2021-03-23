За день російські найманці тричі порушили режим тиші на Донбасі

Російські бойовики гатять по українських воїнах зі стрілецької зброї і гранатометів

Сьогодні, 23 березня, від початку доби на Донбасі було зафіксовано три ворожі обстріли позицій українських захисників в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об’єднаних сил.

Так, поблизу населеного пункту Водяне збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь по наших воїнах із гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Неподалік населеного пункту Широкине окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї.

Поблизу Авдіївки російсько-окупаційні війська обстрілювали позиції наших захисників із ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.

«Дії російських окупантів вкотре підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та не бажає дотримуватись досягнутих домовленостей 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи», – зазначили у штабі ООС.

Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ.

Як повідомлялося, Російська Федерація продовжує використовувати неконтрольовані Україною ділянки кордону для постачання зброї і військової техніки бойовикам на Донбасі. З початку березня російським найманцям завезено нові партії протитанкових і протипіхотних мін, безпілотні літальні апарати, станції радіоелектронної боротьби і кілька десятків військових позашляховиків для підрозділів швидкого реагування. Залізничним транспортом доставлено понад 5 тисяч тонн пального