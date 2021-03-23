Під Харковом СБУ затримала бойовика «ЛНР» (відео)

У Росії бойовик отримав тюремний термін за незаконні оборудки з наркотиками

Бойовик залякував мирне населення тимчасово окупованої Луганщини

Контррозвідники Служби безпеки України виявили й затримали на Харківщині бойовика терористичної організації «ЛНР». Про це повідомив начальник пресцентру УСБУ в Харківській області Владислав Абдула на своїй сторінці в мережі Facebook.

Оперативники спецслужби встановили, що громадянин України за власною ініціативою розпочав співробітництво з російсько-терористичними військами, які окупували частину території Донбасу.

«У складі незаконного збройного формування так званого «народного ополчения Донбасса» він залякував мирне населення тимчасово окупованої Луганщини, а також брав активну участь у бойових діях проти підрозділів Збройних Сил України та інших українських військових формувань, задіяних у проведенні АТО/ООС», – ідеться в повідомленні.

За даними відомства, під час одного з нападів на позиції українських військових бойовик зазнав поранення, пройшов лікування на території країни-агресора і вирішив залишитися в Росії, розраховуючи отримати російське громадянство. Замість паспорта РФ він отримав тюремний термін за незаконні оборудки з наркотиками, а після відбуття покарання повернувся в Україну.

Під час проведення обшуку за місцем мешкання зловмисника в передмісті Харкова виявлено та вилучено бойові гранати РГД-5 та РГО з запалами.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення громадянину України про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ст. 258-3 (участь у діяльності терористичної групи чи терористичної організації) і ст. 263 (незаконне поводження з бойовими припасами та вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила протиправний механізм фінансування окупаційної адміністрації РФ на тимчасово окупованій території Луганщини. Організатори незаконно відправляли до країни-агресора продукцію захопленого бойовиками українського підприємства.