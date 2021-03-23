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    Росія перекидає на Донбас тонни пального і бойову техніку

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    РФ відправила своїм найманцям безпілотні літальні апарати, станції радіоелектронної боротьби і кілька десятків військових позашляховиків - Росія перекидає на Донбас тонни пального і бойову техніку
    РФ відправила своїм найманцям безпілотні літальні апарати, станції радіоелектронної боротьби і кілька десятків військових позашляховиків
    Фото з відкритих джерел

    Із РФ доставлено понад 5 тисяч тонн пального для терористів

    Російська Федерація продовжує використовувати неконтрольовані Україною ділянки кордону для постачання зброї і військової техніки бойовикам на Донбасі. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

    «З початку березня до з’єднань і частин першого і другого армійських корпусів автомобільним транспортом завезено нові партії протитанкових і протипіхотних мін, безпілотні літальні апарати, станції радіоелектронної боротьби і кілька десятків військових позашляховиків для підрозділів швидкого реагування. Залізничним транспортом доставлено понад 5 тисяч тонн пального», – повідомили в ГУР.

    Водночас в соцмережах і російських ЗМІ поширювалися повідомлення про переміщення на Донбас з Росії понад 100 танків Т-72. Таку інформацію українські розвідники назвали фейком.

    «(Інформація про переміщення танків з РФ на Донбас – ред.) використовуються пропагандою противника для посилення деструктивного впливу на місцеве населення», – додали розвідники.

    Додамо, що Міністерство закордонних справ України відреагувало на відкриття в окупованих російськими бойовиками Донецьку і Луганську представництва партії «Справедлива Росія – За правду». Такі дії МЗС розглядає як черговий доказ ескалації Росією ситуації в ОРДЛО.

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    Теги: Росія бойовики на Донбасі Донбас війна Путін ОРДЛО агресія військова техніка
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