Росія перекидає на Донбас тонни пального і бойову техніку

Із РФ доставлено понад 5 тисяч тонн пального для терористів

Російська Федерація продовжує використовувати неконтрольовані Україною ділянки кордону для постачання зброї і військової техніки бойовикам на Донбасі. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«З початку березня до з’єднань і частин першого і другого армійських корпусів автомобільним транспортом завезено нові партії протитанкових і протипіхотних мін, безпілотні літальні апарати, станції радіоелектронної боротьби і кілька десятків військових позашляховиків для підрозділів швидкого реагування. Залізничним транспортом доставлено понад 5 тисяч тонн пального», – повідомили в ГУР.

Водночас в соцмережах і російських ЗМІ поширювалися повідомлення про переміщення на Донбас з Росії понад 100 танків Т-72. Таку інформацію українські розвідники назвали фейком.

«(Інформація про переміщення танків з РФ на Донбас – ред.) використовуються пропагандою противника для посилення деструктивного впливу на місцеве населення», – додали розвідники.

Додамо, що Міністерство закордонних справ України відреагувало на відкриття в окупованих російськими бойовиками Донецьку і Луганську представництва партії «Справедлива Росія – За правду». Такі дії МЗС розглядає як черговий доказ ескалації Росією ситуації в ОРДЛО.