За добу на Донбасі зафіксовано вісім ворожих обстрілів



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Вчора, 28 грудня, втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було

Окупанти стріляли з мінометів, БМП, гранатометів, кулеметів та іншої стрілецької зброї

У суботу, 28 грудня, бойовики на Донбасі вісім разів порушили режим припинення вогню.

Противник обстріляв позиції українських підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями 120-мм мінометів, а також озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об’єднаних сил.

Три обстріли наших позицій зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід»:

поблизу Широкиного – з ручного протитанкового гранатомету;

біля Авдіївки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

неподалік з Водяне – з автоматичних гранатометів.

П’ять обстрілів противник здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», а саме:

в районі населеного пункту Кримське – з озброєння БМП;

поряд з Оріхове – з міномету калібру 120 мм – 5 мін;

три рази поблизу Новолуганського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Вчора, 28 грудня, втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було.

З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку немає.