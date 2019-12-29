За добу на Донбасі зафіксовано вісім ворожих обстрілів
Окупанти стріляли з мінометів, БМП, гранатометів, кулеметів та іншої стрілецької зброї
У суботу, 28 грудня, бойовики на Донбасі вісім разів порушили режим припинення вогню.
Противник обстріляв позиції українських підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями 120-мм мінометів, а також озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об’єднаних сил.
Три обстріли наших позицій зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід»:
- поблизу Широкиного – з ручного протитанкового гранатомету;
- біля Авдіївки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- неподалік з Водяне – з автоматичних гранатометів.
П’ять обстрілів противник здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», а саме:
- в районі населеного пункту Кримське – з озброєння БМП;
- поряд з Оріхове – з міномету калібру 120 мм – 5 мін;
- три рази поблизу Новолуганського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Вчора, 28 грудня, втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було.
З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку немає.