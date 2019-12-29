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    За добу на Донбасі зафіксовано вісім ворожих обстрілів

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    Вчора, 28 грудня, втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було - За добу на Донбасі зафіксовано вісім ворожих обстрілів
    Вчора, 28 грудня, втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було

    Окупанти стріляли з мінометів, БМП, гранатометів, кулеметів та іншої стрілецької зброї

    У суботу, 28 грудня, бойовики на Донбасі вісім разів порушили режим припинення вогню.

    Противник обстріляв позиції українських підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями 120-мм мінометів, а також озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

    Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об’єднаних сил.

    Три обстріли наших позицій зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід»:

    • поблизу Широкиного – з ручного протитанкового гранатомету;
    • біля Авдіївки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
    • неподалік з Водяне – з автоматичних гранатометів.

    П’ять обстрілів противник здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», а саме:

    • в районі населеного пункту Кримське – з озброєння БМП;
    • поряд з Оріхове – з міномету калібру 120 мм – 5 мін;
    • три рази поблизу Новолуганського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

    Вчора, 28 грудня, втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було.

    З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку немає.

    бойовики на Донбасі обстріл військові Операція Об’єднаних сил
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