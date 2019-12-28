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    На Донбасі активізувалися ворожі снайпери: поранено українського бійця

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    У п'ятницю на Донбасі зафіксовано дев&rsquo;ять порушень режиму припинення вогню - На Донбасі активізувалися ворожі снайпери: поранено українського бійця
    У п'ятницю на Донбасі зафіксовано дев’ять порушень режиму припинення вогню

    Окрім снайперів, окупанти використовують БМП, гранатомети, кулемети та іншу стрілецьку зброю

    У п’ятницю, 27 грудня, бойовики на Донбасі дев’ять разів порушили режим припинення вогню.

    Противник обстріляв позиції українських підрозділів з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Також зафіксовано активність ворожих снайперів.

    Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об'єднаних сил.

    Шість обстрілів противник здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», а саме:

    • двічі поблизу Невельського – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
    • два рази неподалік Мар'їнки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
    • два рази біля населеного пункту Піски – з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

    Три обстріли наших позицій зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ»:

    • поряд населеного пункту Гладосове – зі станкового протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету;
    • неподалік з Луганським - зі станкового протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету;
    • поблизу Новолуганського – з гранатометів різних систем.

    Вчора, 27 грудня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

    З початку цієї доби російські окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню. З ручного протитанкового гранатомету противник відкривав вогонь по позиціям українських захисників неподалік населеного пункту Широкине.

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