На Донбасі активізувалися ворожі снайпери: поранено українського бійця



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У п'ятницю на Донбасі зафіксовано дев’ять порушень режиму припинення вогню

Окрім снайперів, окупанти використовують БМП, гранатомети, кулемети та іншу стрілецьку зброю

У п’ятницю, 27 грудня, бойовики на Донбасі дев’ять разів порушили режим припинення вогню.

Противник обстріляв позиції українських підрозділів з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Також зафіксовано активність ворожих снайперів.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об'єднаних сил.

Шість обстрілів противник здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», а саме:

двічі поблизу Невельського – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

два рази неподалік Мар'їнки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

два рази біля населеного пункту Піски – з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Три обстріли наших позицій зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ»:

поряд населеного пункту Гладосове – зі станкового протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету;

неподалік з Луганським - зі станкового протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету;

поблизу Новолуганського – з гранатометів різних систем.

Вчора, 27 грудня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

З початку цієї доби російські окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню. З ручного протитанкового гранатомету противник відкривав вогонь по позиціям українських захисників неподалік населеного пункту Широкине.