Журналістам заборонили бути присутніми під час обміну полоненими



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Обмін полоненими має відбутися 29 грудня

Фото і відеоматеріали з обміну надасть апарат президента

Журналістам заборонили бути присутніми під час обміну полоненими, який пройде в неділю, 29 грудня.

Про це заявив спікер штабу операції Об’єднаних сил Віталій Саранцев, повідомляє LB.ua.

За його словами, фото і відеоматеріали надасть апарат президента, тому що штаб не є організатором. На подію представники штабу Об’єднаних сил потрапити не зможуть.

«Робота преси на цьому заході не передбачена. На жаль. Не будемо ні ми, ні ви. Це не наше рішення. Ми цей захід тільки забезпечуємо - даємо технічну допомогу, медичну, охорону. Рішення приймають не в штабі операції Об’єднаних сил», - заявив Саранцев.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підтвердив, що 29 грудня відбудеться обмін утримуваними особами.

Як повідомлялося, винних у теракті в Харкові засудили на довічне та звільнили з-під варти в рамках обміну.

У п'ятницю також суд Одеси в рамках процедури обміну полоненими звільнив з-під варти 11 обвинувачених у вчиненні терактів.

Зазначимо, що у межах обміну полоненими суд Харкова звільнив підозрюваного у вбивстві трьох людей.

Також суд на Луганщині відпустив двох бойовиків «ЛНР» для обміну.