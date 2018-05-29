За кілька годин до вбивства. Останній пост Аркадія Бабченка був про порятунок від смерті

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Аркадій Бабченко на Донбасі

Бабченко в останньому пості у Facebook розповідав про свій «другий день народження»

Російський журналіст Аркадій Бабченко, якого сьогодні ввечері застрелили у Києві, в своєму останньому пості у Facebook розповідав про свій «другий день народження».

Журналіст пригадав, як 29 травня 2014 року генерал Сергій Кульчицький не взяв його вертоліт МІ-8 на Донбасі, який за кілька годин збили бойовики.

«Чотири роки тому генерал Кульчицький не взяв мене на цей вертоліт. Через перевантаження. Не було місця. Перевантажена вертушка важко відірвалася від землі, і, мало не зачепивши шасі за бруствер, пішла на Карачун. Години через два після цієї фотографії її збили. Загинули чотирнадцять осіб. А мені пощастило. Другий день народження, виходить», - написав Бабченко.

Нагадаємо, у вівторок ввечері стало відомо, що у Києві невідомі застрелили російського журналіста Аркадія Бабченка. Від отриманого поранення у спину журналіст помер в кареті швидкої.

У поліції повідомили, що в Бабченка стріляли, коли його дружина перебувала в будинку.

Аркадій Бабченко у лютому 2017 року переїхав з Росії до Праги, побоюючись за свою безпеку. Потім він перебрався до Києва, де вів передачу на кримськотатарському телеканалі ATR.