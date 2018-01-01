За місяць міжнародні резерви України скоротилися на 2%

Нацбанк назвав причини скорочення золотовалютних резервів

Станом на 1 лютого 2018 року, міжнародні резерви України становили 18,44274 млрд дол. США (в еквіваленті). За перший місяць року вони майже не змінилися, скорочення становило 2%. Такі дані оприлюднив Національний банк України. За даними НБУ, скорочення резервів відбулося з двох причин: у січні було здійснено платежі уряду з обслуговування та



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Золотовалютні резерви України зазнали скорочення

Нацбанк назвав причини скорочення золотовалютних резервів

Станом на 1 лютого 2018 року, міжнародні резерви України становили 18,44274 млрд дол. США (в еквіваленті). За перший місяць року вони майже не змінилися, скорочення становило 2%. Такі дані оприлюднив Національний банк України.

За даними НБУ, скорочення резервів відбулося з двох причин:

у січні було здійснено платежі уряду з обслуговування та погашення державного та гарантованого державою боргу в іноземній валюті на суму 565,6 млн дол. США. Зокрема, 468,5 млн дол. США було спрямовано на обслуговування і погашення за ОВДП, деномінованими в іноземній валюті

у відповідь на посилення волатильності обмінного курсу гривні Національний банк проводив валютні інтервенції для згладжування надмірних курсових коливань, викликаних тимчасовими факторам. У січні він здійснив продаж іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку на 266,8 млн дол. США, з яких 169 млн дол. США - під час інтервенцій у формі запиту найкращого курсу.

При цьому у НБУ зазначили, що формування надлишкової пропозиції валюти на міжбанківському ринку наприкінці січня дозволило Національному банку поповнити міжнародні резерви. Загалом за січень Національний банк купив на міжбанківському валютному ринку України 250,9 млн дол. США, у тому числі 177 млн дол. США - за інтервенціями у формі запиту найкращого курсу.

Таким чином, чистий продаж іноземної валюти становив 15,9 млн дол. США.

«Крім того, на обсяг резервів вплинули переоцінка фінансових інструментів (зміна ринкової вартості, курсу валют) на суму 205,9 млн дол. США та інші операції на суму 9,9 млн дол. США», - додали у Нацбанку.

«В цілому, станом на 01 лютого 2018 року обсяг міжнародних резервів покриває 3,5 місяця майбутнього імпорту і є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду і Національного банку», - зазначили у Нацбанку.

Нагадаємо, на 1 січня 2018-го міжнародні резерви України становили понад $18,8 млн.

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