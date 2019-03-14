За рік іноземці в Україні скоїли майже 3 тисячі злочинів



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Більшість злочинів скоїли громадяни Росії

Упродовж минулого року поліція зареєструвала 2775 злочинів та 75 тисяч адміністративних правопорушень, які скоїли іноземці. Про це повідомляє прес-служба поліції.

Як зазначається, громадяни інших держав скоїли понад тисячу крадіжок, майже 200 пограбувань та понад 90 розбійних нападів. Серед «лідерів» за кількостю скоєних злочинів - громадяни РФ.

За словами заступника начальника Департаменту боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми Нацполіції Ігоря Малахова, у 2019 році поліцейські задокументували 430 кримінальних правопорушень, які скоїли понад 300 іноземців. Кримінальні провадження за цими фактами вже передані до суду.

Крім того, правоохоронці задокументували понад 12 тисяч адміністративних правопорушень, скоєних іноземцями.

Упродовж 2018 року поліцейські спільно з міграційною службою та прикордонниками виявили 249 груп нелегальних мігрантів, у складі яких перебували 1 тисяча 278 іноземців.

Зазначимо, що з 1 березня по 31 травня 2019 року на території України планується проведення цільових профілактичних заходів щодо нагляду та контролю за виконанням законодавства у міграційній сфері під умовною назвою «Мігрант».

«Такі заходи спрямовані на виявлення іноземців, які порушують діюче законодавство держави, зокрема – і міграційне. Відтак іноземних громадян, які перебувають на території України на законних підставах, профілактичні заходи не будуть стосуватися, і вони не відчують ніякого дискомфорту під час перебування на території нашої держави», – сказав Малахов.