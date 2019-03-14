Поліція у Кривому Розі провела масштабну спецоперацію, затримано 14 осіб



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Фото: Нацполіція

У зловмисників виявили наркотики і зброю

Поліція Кривого Рогу в ніч на середу, 13 березня, провела спецоперацію одночасно в семи районах міста і затримала 14 осіб з наркотиками і зброєю. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції в Дніпропетровській області.

У затриманих поліцейські вилучили 173 пластикові трубочки з речовиною, схожою на метамфетамін, 70 мл опію ацетильованого та 65 пакетиків марихуани, а також пістолет і п'ять набоїв калібру 9 мм.

У результаті за 13 фактами розпочаті досудові розслідування. Все вилучене направлено для проведення експертизи. Також перевіряється причетність затриманих до збуту наркотичних речовин на території міста.

Також зазначимо, що у Києві поліція викрила шахраїв-«екстрасенсів».