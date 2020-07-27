«Укрпошта» озброює співробітників. Компанія придбала сотні пістолетів



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«Укрпошта» має арсенал зброї для забезпечення захисту матеріальних цінностей (грошових коштів, пенсій)

411 пістолетів «Форт-17» отримають водії пересувних відділень у шести областях

«Укрпошта» закупила 411 пістолетів «Форт-17» у підприємства Міністерства внутрішніх справ України для проекту пересувних відділень. Їх планують видати водіям-супроводжувачам. Про це у відповідь на запит УНН повідомили в акціонерному товаристві «Укрпошта».

«Укрпошта» має арсенал зброї для забезпечення захисту матеріальних цінностей (грошових коштів, пенсій). У 2017 році відбулася закупівля для його оновлення. А нині «Укрпошта» провела закупівлю (411 пістолетів - ред.) для проекту пересувних відділень у шести областях, де буде 500 маршрутів. Тендер на закупівлю пістолетів проведено через систему електронних закупівель Prozorro і «Укрпошта» нині очікує на його поставку. Пістолетами будуть користуватися водії-супроводжувачі, які працюватимуть на 500 маршрутах і на яких буде покладений обов’язок із захисту матеріальних і грошових цінностей», - йдеться у відповіді на запит.

Зазначається, що закупівля не пов’язана із перспективою отриманням права на роботу в якості банківської установи.

«Видати пістолети співробітникам можна буде лише після виконання певних дій. Зокрема, аби працівники отримали дозвіл на зброю, потрібно пройти медичне і психіатричне обстеження, отримати допуск у дільничного, пройти навчання з користування зброєю та скласти іспит», - вказано у відповіді на запит.

Повідомляється, що за потреби компанія продовжить закупівлю зброї для забезпечення захисту матеріальних цінностей.

«Працівники, що забезпечують захист матеріальних цінностей, забезпечені бронежилетами. А нині компанія провела тендер через Prozorro на закупівлю 500 бронежилетів, які також були придбані для проекту пересувних відділень у 6 областях. При подальшому масштабуванню проєкту пересувних відділень, відповідно буде плануватись ще закупівля бронежилетів», - йдеться у відповіді на запит.

Нагадаємо, на Полтавщині підірвали автомобіль Укрпошти і викрали 2,5 млн грн.

Пізніше вкрадені гроші знайшли, а трьом з чотирьох підозрюваним обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

Окрім того, 23 липня у Харкові невідомий в балаклаві з палицею напав на відділення «Укрпошти» та вкрав гроші.