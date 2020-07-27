У Чорному морі завершилися міжнародні військові навчання Sea Breeze



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Навчання Sea Breeze-2020 тривали з 20 по 26 липня Фото: dpsu.gov.ua

У навчаннях брали участь близько двох тисяч військових із восьми країн

Військові навчання Sea Breeze-2020, які проходили в Україні, завершились. Навчання тривали з 20 по 26 липня, в них брали участь близько двох тисяч осіб із восьми країн, понад 20 кораблів, а також літаки, гвинтокрили.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби.

Корабельно-катерний склад Морської охорони ДПСУ за тиждень навчань пройшов майже 4 тисячі морських миль, взяв участь у 185 навчаннях та тренуваннях, відпрацював 26 артилерійських стрільб, провів півтора десятка навчальних тренувальних операцій, «врятувавши» 18 людей, які умовно потерпали за бортом.

Також було забезпечено протиповітряну оборону, у 10 випадках - імітації авіаударів по тактичних групах в морі. 8 разів імітувалася атака малих швидкісних цілей, відпрацьовувалось маневрування, протидиверсійна оборона корабля.0+

Традиційно по завершенню навчань Sea Breeze всі екіпажі-учасники отримали пам’ятні відзнаки.

Також нагадаємо, що у суботу, 25 липня, вранці п’ять кораблів НАТО на чолі з флагманом групи SNMG2 зайшли в одеський порт.

Всі кораблі вже не раз гостювали в Одесі крім іспанця, який вперше в Чорному морі і в Одесі. Нагадаємо, екіпаж іспанського флагмана на цих навчаннях відзначився – льотчики зуміли провести успішну рятувальну операцію по доставці травмованого американського моряка з есмінця «Портер» DDG78 на Шкільний аеродром міста.

Кораблі простоять в Одесі до 28 липня.

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