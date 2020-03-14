За заявою Портнова проти Вакарчука порушили справу про приховування доходів



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Портнов хвалиться, що з його подачі ДФС порушила справу проти Вакарчука

Портнов похвалився, що будуть розслідуватися обставини одержання Вакарчуком коштів «від швейцарської компанії нібито за концерти минулих років»

Державна фіскальна служба України за заявою соратника експрезидента-втікача Віктора Януковича Андрія Портнова зареєструвала кримінальне провадження і почала розслідування щодо депутата фракції «Голос» Святослава Вакарчука.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

Портнов похвалився, що будуть розслідуватися обставини одержання Вакарчуком коштів «від швейцарської компанії нібито за концерти минулих років».

«Будуть розслідувані обставини отримання фігурантом 13 млн. від швейцарської компанії нібито за концерти минулих років. Також слідчим шляхом будуть перевірені його транзакції на швейцарські рахунки офшору з Британських Віргінських островів. Розслідування проводиться за ч.3 ст.209 Кримінального кодексу України – відмивання (легалізація) грошових коштів в особливо великих розмірах», – написав він.

Нагадаємо, 12 березня Вакарчук повідомив, що залишив посаду голови партії «Голос». За його словами, сьогодні Україна стоїть перед «серйозним викликом», оскільки влада під виглядом нових облич «простягає» старі кадри.

При цьому Вакарчук зазначив, що «Голос» своїм прикладом показує зворотне, приводячи до лідерських позицій і в партії, і в парламенті нових професійних людей.