Під Офісом Зеленського влаштували акцію проти прямих переговорів з бойовиками «Л/ДНР»



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Акція проти проведення прямих переговорів з представниками так званих «ЛНР» і «ДНР» Фото: Партія «Голос»

Учасники акції «Не допустимо Мінської зради!» передали в Офіс президента свої вимоги до Зеленського

На вулиці Банковій у Києві біля Офісу президента влаштували мітинг проти проведення прямих переговорів з представниками так званих «ЛНР» і «ДНР» у межах Консультативної ради, яку погодили під час останньої зустрічі в Мінську.

Біля будівлі ОП зібрались близько 300 людей, організувала акцію партія «Голос» Святослава Вакарчука. Він сам прийшов на мітинг, також із ним зокрема були глава фракції «Голос» Сергій Рахманін та голова партії «Голос» Кіра Рудик.

Учасники акції «Не допустимо Мінської зради!» передали в Офіс президента свої вимоги до керівництва держави.

«Якщо в Мінську підпишуть оголошену ініціативу про «Консультативну раду», це стане фактичним визнанням маріонеток Кремля стороною переговорів. Якщо це станеться, влада посадить Україну за один стіл з посібниками Москви, які вбивають наших воїнів за командами з Кремля. Визнання їх суб'єктами на міжнародній арені, а не маріонетками Путіна — це капітуляція, якої від нас хотіла Росія! Цього не можна допустити», - зазначили учасники мітингу.

Вони вимагають від президента України:

1) Озвучити чітку політичну позицію про повну неприпустимість переговорів з маріонетками Кремля.

2) Скликати позачергове засідання Верховної ради України про питання національної безпеки, де має бути надана оцінка ухваленим в Мінську домовленостям.

3) Припинити будь-які переговори щодо політичного врегулювання конфлікту до досягнення повної і всеохопної зупинки бойових дій на лінії зіткнення. Як це передбачено в «Стратегії холодної деокупації Криму та Донбасу». Ця вимога не стосується обіцяного ще минулого року обміну заручників. Але демонструє безумовний пріоритет безпекових питань, без яких жодні кроки щодо врегулювання неможливі.

«Україна поверне свої території, — Крим і Донбас, — на власних умовах. Для цього нам потрібно припинити ходити по зачаклованому колу Мінських домовленостей та мати чіткий проукраїнський реалістичний план. І він має починатися з однієї простої умови, яку підтримують більшість українців: Росія має припинити вбивати наших людей. Поки не будуть виконані безпекові домовленості, поки не запанує тиша на рік, ми не маємо права продовжувати розмову про будь-які політичні домовленості. Те, що нібито відбулося в Мінську останніми днями, повинно бути зупинено. І ми звертаємося до всіх проукраїнських сил із закликом об’єднатися перед великою загрозою здачі українських інтересів», — сказав Вакарчук.

Як повідомлялося, Контактна група домовилася про створення спільного органу з ОРДЛО (документи).

Заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак, який опікується тепер українським напрямком, анонсував появу нового механізму врегулювання конфлікту на Донбасі.

Під час брифінгу після екстреного засідання Ради національної безпеки і оборони у керівника Офіса президента Андрія Єрмака запитали, чи насправді під час засідання Тристоронньої контактної групи йшлося про визнання ОРДЛО. Єрмак заявив, що Україна не визнаватиме так звані ОРДЛО. Журналістка почала наполегливо уточнювати, кого пропонують у майбутній дорадчий орган представники ОРДЛО, тоді прессекретарка президента Юлія Мендель спробувала закрити їй рот і порекомендувала Єрмаку закінчувати відповідати на запитання, бо «напевно, нема часу».

Своєю чергою колишній голова Інституту нацпам'яті, нардеп Володимир В'ятрович звернувся до СБУ через скандальний документ, підписаний у Мінську Єрмаком і Кучмою.

Зазначимо, що навіть народні обранці від парламентської фракції «Слуга народу» висловили стурбованість через останні домовленості української сторони в Тристоронній контактній групі про створення Консультаційної ради із бойовиками ОРДЛО.