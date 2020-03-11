Вакарчук залишив посаду голови партії «Голос»



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Кіра Рудик та Святослав Вакарчук Фото: Голос

З’їзд партії «Голос» обрав керівницею партії Кіру Рудик

Народного депутата Кіру Рудик обрано керівницею партії Голос. Святослав Вакарчук залишиться лідером партії.

Відповідне рішення було ухвалено на з'їзді політсили у середу, 11 березня.

«Сьогодні на з'їзді партії Голос обрав новою головою партії найкращого управлінця з нашої команди Кіру Рудик. Кіра уособлює собою сучасність. І цю сучасність вона привнесе в роботу партії разом з неоціненим досвідом управління великими командами», — заявив Вакарчук.

Він наголосив, що продовжить у ролі лідера Голосу розбудовувати партію.

Серед своїх першочергових завдань він назвав підготовку нових політичних кадрів, які протистоятимуть «всім тим, хто йде до влади без візії, без компетенцій, без власного бачення», а також боротимуться «з тими, хто йде в політику лише для власного збагачення».

Кіра Рудик пройшла до Верховної Ради за партійним списком Голосу (3-й номер). До обрання обіймала посаду операційного директора IT-компанії Ring Labs.