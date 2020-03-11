  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Вакарчук залишив посаду голови партії «Голос»

    • Розсилка
    Кіра Рудик та Святослав Вакарчук - Вакарчук залишив посаду голови партії «Голос»
    Кіра Рудик та Святослав Вакарчук
    Фото: Голос

    З’їзд партії «Голос» обрав керівницею партії Кіру Рудик

    Народного депутата Кіру Рудик обрано керівницею партії Голос. Святослав Вакарчук залишиться лідером партії.

    Відповідне рішення було ухвалено на з'їзді політсили у середу, 11 березня.

    «Сьогодні на з'їзді партії Голос обрав новою головою партії найкращого управлінця з нашої команди Кіру Рудик. Кіра уособлює собою сучасність. І цю сучасність вона привнесе в роботу партії разом з неоціненим досвідом управління великими командами», — заявив Вакарчук.

    Він наголосив, що продовжить у ролі лідера Голосу розбудовувати партію.

    Серед своїх першочергових завдань він назвав підготовку нових політичних кадрів, які протистоятимуть «всім тим, хто йде до влади без візії, без компетенцій, без власного бачення», а також боротимуться «з тими, хто йде в політику лише для власного збагачення».

    Кіра Рудик пройшла до Верховної Ради за партійним списком Голосу (3-й номер). До обрання обіймала посаду операційного директора IT-компанії Ring Labs.

    Святослав Вакарчук партії
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ