Вакарчук залишив посаду голови партії «Голос»
З’їзд партії «Голос» обрав керівницею партії Кіру Рудик
Народного депутата Кіру Рудик обрано керівницею партії Голос. Святослав Вакарчук залишиться лідером партії.
Відповідне рішення було ухвалено на з'їзді політсили у середу, 11 березня.
«Сьогодні на з'їзді партії Голос обрав новою головою партії найкращого управлінця з нашої команди Кіру Рудик. Кіра уособлює собою сучасність. І цю сучасність вона привнесе в роботу партії разом з неоціненим досвідом управління великими командами», — заявив Вакарчук.
Він наголосив, що продовжить у ролі лідера Голосу розбудовувати партію.
Серед своїх першочергових завдань він назвав підготовку нових політичних кадрів, які протистоятимуть «всім тим, хто йде до влади без візії, без компетенцій, без власного бачення», а також боротимуться «з тими, хто йде в політику лише для власного збагачення».
Кіра Рудик пройшла до Верховної Ради за партійним списком Голосу (3-й номер). До обрання обіймала посаду операційного директора IT-компанії Ring Labs.