Загальну декларацію ООН про права людини перекладуть ерзянською мовою



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Боляєнь Сиресь, Інязор ерзянського народу Фото Станіслава Груздєва, Главком

Текст Декларації переклали вже більше, ніж на 500 мов

2019 рік ООН оголосила роком корінних народів і мов. Загальну декларацію про права людини перекладуть на мову народу ерзя, який проживає в республіці Мордовії Російської Федерації. Про це заявив інязор (старійшина) ерзянського народу Сиресь Боляєнь під час прес-конференції в прес-центрі «Главком».

Загальна декларація про права людини стала рекордсменом за кількістю перекладів документу на різні мови. Три роки тому було встановлено рекорд Гіннесса - текст Декларації переклали більше, ніж на 500 мов.

«Ми уже розіслали текст Декларації нашим мовознавцям-перекладачам. До перекладу тексту уже приступили», - каже Боляєнь.

Раніше ООН у своєму акаунті в соцмережі повідомляла, що «за даними Постійного форуму з питань корінних народів, під загрозою зникнення перебувають мінімум 40 відсотків з 6700 мов, які були у вжитку в 2016 році».

Ще одним важливим завданням Інязор ерзянського народу вважає відкриття гімназії у місті Саранськ, Республіка Мордовія РФ, де мовою навчання повинна бути ерзянська.

«Сьогодні стоїть гостро питання збереження нації. Треба, щоб якомога більше ерзян почували себе ерзянами. Наразі відкрито інформаційні сайти, зокрема «Вільний Ідель-Урал», є і українська версія сайту, аби українці могли дізнаватися новини про життя та становище фіно-угорських народів в Російській Федерації. Нещодавно було написано листа до уряду Мордовії про створення гімназії з викладанням ерзянською мовою у місті Саранськ. Говорити про масове відкриття шкіл в республіці не є можливим. А от створення хоча б однієї гімназії дасть можливість виховати дітей, які можуть думати ерзянською», - говорить Боляєнь.

Він також зауважує, що органи влади мусять відреагувати на вимогу щодо створення освітнього закладу. «Інязор – не є старійшина лише ерзян РФ. Ерзяни живуть по всьому світу. Є закон РФ про освіту і його чиновники зобов’язані виконувати», - переконує Боляєнь.

Нагадаємо, 12 вересня 2019 в Києві в приміщенні Музею Революції гідності відбулася інавгурація старійшини народу ерзя — Інязора. Ним став громадянин України, ветеран російсько-української війни, волонтер, підполковник Збройних Сил України Боляєнь Сиресь. Попередній інязор 79-літній Кшуманцянь Піргуж склав свої повноваження. На заході інавгурації були присутні колишній голова ВРУ 8-го скликання, депутат 9-го скликання Андрій Парубій, депутати 8-го скликання Ганна Гопко, Остап Єднак, Ігор Луценко, Юрій Сиротюк, Соломія Бобровська, секретар парламентського комітету закордонних справ), представники Меджлісу кримськотатарського народу, лідери релігійних, громадських та волонтерських організацій.

З 1999 року кожні три роки проводяться родові моління Раськень озкс, що беруть початок приблизно 400 років тому. Це єдине ерзянське народне свято, яке отримало в Мордовії статус державного і з 2004 року відзначається офіційно.