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    Експерти розкажуть про становище фіно-угорських народів в Росії (прес-конференція)

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    Експерти розкажуть про становище фіно-угорських народів в Росії (прес-конференція)

    Останні події у фіно-угорському світі, що зачепили не лише Російську Федерацію та Естонію, але й Україну

    1 жовтня у прес-центрі «Главком» (Шовковична, 8/20) проходить прес-конференція на тему: «Сучасне становище фіно-угорських народів Російської Федерації».

    Запрошені гості: головний старійшина ерзянського народу Сиресь Боляєнь, український фіно-угорист Ростислав Мартинюк.

    Учасники заходу розкажуть про останні події у фіно-угорському світі, що зачепили не лише Російську Федерацію та Естонію, але й Україну: самоспалення удмуртського вченого Альберта Разіна і міжнародна реакція; обрання нового ерзянського Інязора та його інавгурація в Києві; боротьба ерзян за відкриття першої національної гімназії в столиці Республіки Мордовія Саранську та звернення до ПАРЄ; тиск Москви на марійський національний рух та спроба ліквідації «Марій Ушем».

    Нагадаємо, у російському місті Іжевськ 10 вересня біля будівлі Державної ради Удмуртії вчений Альберт Разін підпалив себе, протестуючи проти русифікації удмуртів.

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