Країни, що постраждали через агресію РФ проти України, не звернулися в МКС, – експерт



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Міжнародний кримінальний суд

Ні Нідерланди, ні будь-яка інша держава, чиї громадяни загинули у збитому Боїнгу рейсу MH17, не звернулися в Суд для розслідування цього злочину

Чому ж інші країни, які також постраждали внаслідок агресії РФ проти України, не звернулися до Міжнародного кримінального суду? Ні Нідерланди, ані жодна інша держава, чиї громадяни загинули в збитому Боїнгу рейсу MH17, не звернулися до Суду для розслідування цього злочину. А тим часом дві з цих держав – Нідерланди і Австралія – Римський статут ратифікували. Ба більше, міністр юстиції Нідерландів Іво Општелтен через 13 днів після загибелі Боїнга MH17 у письмовому зверненні до свого парламенту заявив, що Нідерланди не подаватимуть заяви до МКС, бо цей Суд – остання гавань для країн, які визнають, що вони неспроможні або ухиляються від розслідування злочинів, і що малоймовірно, що країни, чиї громадяни загинули в Боїнгу MH17, не зможуть чи не захочуть вести власне розслідування та здійснювати кримінальне переслідування винних у теракті з MH17. А в нідерландських ЗМІ наголошувалося: якщо буде доведено, що цивільний літак було збито ненавмисно, МКС не визнає це воєнним злочином згідно з відповідною статтею Римського статуту. І це твердження справді відповідає змісту Статуту.

Про це у своїй статті для DT.UA пише Олександр Чебаненко, експерт Українського інституту майбутнього. За його словами, у Нідерландах наголошують, що юрисдикція нідерландського кримінального законодавства поширюється на воєнні злочини, і держава може самостійно переслідувати і притягати до відповідальності підозрюваних – громадян інших країн, спираючись на Женевські конвенції про захист жертв війни.

«Тим часом ні Малайзія, ні Бельгія – країни, чиї громадяни також загинули в MH17, – не кинулися ратифікувати підписаний ними колись Римський статут або, як Україна, подавати відповідні заяви, щоб передати під юрисдикцію МКС розслідування. Навпаки, Малайзія відкликала свій підпис під Римським статутом у березні 2019 року, пояснивши це загрозою втратити національний суверенітет, – зазначає експерт. – 2015 року Малайзія звернулася до Ради безпеки ООН із клопотанням запровадити спеціальний воєнний трибунал для розслідування теракту з Боїнгом MH17, аналогічно трибуналу щодо колишньої Югославії. Причина – Спільна слідча група (Joint Investigation Team – JIT), до складу якої входять прокурори й слідчі з Нідерландів, України, Австралії, Малайзії та Бельгії і яка вже п’ять років веде слідство щодо збитого MH17, дійшла висновку, що трибунал під егідою ООН був би найліпшим варіянтом розслідування, бо це дало би шанс змусити Росію, чия задіяність у справі MH17 є критичною, до взаємодії».

Однак, за словами автора, Росія – хто б сумнівався – ветувала згоду на це клопотання. Дивує, що ані Малайзія, ані інші держави не звернулися з клопотанням виключити Росію (згідно зі статтею 27 Статуту ООН) з голосування щодо цього питання як задіяну сторону. Це ще більше дивує в контексті того, що саме Австралія головувала в Раді Безпеки ООН на момент катастрофи Боїнга MH17.

Нагадаємо, за 20 років Міжнародний кримінальний суд виніс всього три вироки.

Як повідомив експерт Українського інституту майбутнього, Гаазький трибунал не може розслідувати злочини проти України з боку Кремля.