Загибель двох СБУшників на Донбасі: у Бердянську похоронили другого загиблого

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Фото: pro.berdyansk.biz Прощання із загиблим Юрієм Журавльовим

У Юрія Журавльова залишилися дружина та двоє дітей

У Бердянську в понеділок, 28 травня, попрощалися із співробітником «Альфи» СБУ Юрієм Журавльовим, який загинув на Донбасі під час виконання бойового завдання.

Про це повідомляє місцеве видання Pro.berdyansk.biz.

Попрощатися із героєм, вшанувати його пам’ять прийшли жителі міста, представники міської влади, ветерани АТО та товариші по службі.

Журавльов народився у місті Димитрові Донецької області. У 2014 році з початком бойових дій на Донбасі став до лав Центру спеціальних операцій Служби безпеки України. Упродовж чотирьох років неодноразово брав участь у спецопераціях СБУ на території Донбасу. Отримав численні державні відзнаки.

У загиблого залишилися дружина та двоє дітей.

Нагадаємо, у Луганській області під час виконання бойового завдання група співробітників СБУ, залучених до Операції об’єднаних сил, потрапила під артилерійський обстріл. Загинули двоє військовослужбовців ЦСО «А»: Юрій Журавльов та Руслан Муляр.