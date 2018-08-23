Загострення на Донбасі: п’ятеро загиблих та семеро поранених українських бійців



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Окупанти активно гатили з артилерії

В результаті ведення вогню у відповідь 12 окупантів було знищено, 17 – поранено

Упродовж поточної доби, від 7-ї до 18-ї години російські окупаційні війська 12 разів порушили режим припинення вогню, чотири обстріли відбулись із застосуванням артилерії та мінометів.

Про це йдеться у звіті прес-центру операції Об’єднаних сил.

Російсько-окупаційні війська відкривали прицільний вогонь з артилерії калібру 122 мм, 120 і 82 мм мінометів, озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по оборонцям населених пунктів Кримське, Новотошківське, Залізне, Новгородське, Авдіївка, Піски, Красногорівка, Гнутове, Лебединське.

В ході обстрілів в районах Кримського і Новотошківського ворог застосував проти військовослужбовців Об’єднаних сил 122 мм артилерію та міномети.

Усього внаслідок бойових дій загинуло п’ятеро захисників України, ще семеро військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення.

У штабі додають, що в результаті ведення вогню у відповідь 12 окупантів було знищено, 17 – поранено (4 мсбр 2 АК – 8 знищено, 11 – поранено, 1 мсбр 1 АК – 2 знищено, 4 – поранено, 9 ошмсп мп – 2 знищено, 2 – поранено).

«Військові частини резерву та артилерія готові до відбиття атак противника та ведення бойових дій. Ситуація в районі проведення операції залишається під контролем Об’єднаних сил», - йдеться у звіті.

Раніше речник Міноборони Дмитро Гуцуляк заявив, що внаслідок бойового зіткнення у четвер, 23 серпня, загинули четверо українських військовослужбовців, ще семеро отримали поранення. Крім того, внаслідок ворожого обстрілу загинув ще один військовий.

Серед загиблих – 20-річний боєць зі Львова Мар’ян Найда

Також снайпери бойовиків обстріляли контрольно-пропускний пункт «Майорське».