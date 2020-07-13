Загострення на Донбасі: за добу постраждали шестеро українських бійців



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За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів п’ятеро військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення, ще один воїн – бойове травмування

Окупанти застосували заборонені Мінськими домовленостями артилерійські системи 152-го та 122-го калібру, міномети, а також гранатомети, кулемети і стрілецьку зброю

У неділю, 12 липня, незаконні збройні формування Російської Федерації 16 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів п’ятеро військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення, ще один воїн – бойове травмування.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об’єднаних сил.

Окупанти застосували заборонені Мінськими домовленостями артилерійські системи 152-го та 122-го калібру, 120-ти та 82-х мм міномети, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», неподалік Новотошківського противник відкривав вогонь з артилерійських систем калібру 152 мм, а по оборонцях Кримського двічі застосовував міномети 120-го калібру.

Не було спокійно і поблизу Оріхового. Тут ворог, окрім 120-ти мм мінометів, використав ще й гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Обстріляли загарбники і наших захисників біля населеного пункту Хутір Вільний, застосувавши гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю.

Також за темної пори доби противник активізувався поруч Луганського. На цій ділянці фронту збройні формування РФ задіяли міномети калібру 82 мм, гранатомети, кулемети і стрілецьку зброю.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», поблизу Авдіївки, ворог неодноразово відкривав вогонь з артилерійських систем 122-го калібру, 120-ти мм мінометів, гранатометів та стрілецької зброї. Біля Опитного агресор теж застосував 120-ти мм міномети та станкові протитанкові гранатомети.

А захисників Мар’їнки, Кам’янки, Водяного і Новоселівки Другої противник обстрілював з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів п’ятеро військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення, ще один воїн – бойове травмування. Усіх українських захисників доправлено до медичних закладів та надано необхідну допомогу лікарів.

«Для придушення вогневих засобів противника наші оборонці оперативно застосували штатне озброєння та чітко дали зрозуміти окупантам, що їхня злочинна активність не залишиться безкарною. За даними розвідки, 12 липня українські військовослужбовці знищили трьох окупантів та щонайменше вісьмох поранили», – повідомили у штабі.

Також минулої доби збройні формування РФ зі сторони Спартака обстріляли житлові будинки в Авдіївці. Противник використав артилерійські системи калібру 122 мм та 120-ти мм міномети.

Внаслідок обстрілу один боєприпас розірвався на городі домогосподарства та ударною хвилею пошкодив вікна приватного помешкання. Ще один боєприпас влучив в дах будинку, проте не розірвався, але це призвело до часткового пошкодження покрівлі будівлі. Жертв та поранених серед цивільного населення немає.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню неподалік Кам’янки.

«Рішучими діями та ефективним застосуванням чергових вогневих засобів наші воїни припинили ворожі обстріли. Окупанти отримали адекватну відповідь від Об’єднаних сил», – запевнили у штабі.