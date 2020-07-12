За добу на Донбасі поранено трьох українських військових



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Поранених військових оперативно доставлено до медичних закладів та надано невідкладну допомогу лікарів

Окупанти в суботу 10 разів відкривали вогонь по позиціях бійців Об’єднаних сил

У суботу, 11 липня, збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Як повідомляє пресцентру штабу операції Об’єднаних сил, противник застосував при цьому заборонені Мінськими домовленостями 120-ти та 82-х мм міномети, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», поблизу Водяного окупанти на світанку застосували міномети калібру 120 мм та 82 мм, а у вечірній час – ручні протитанкові гранатомети і стрілецьку зброю.

У передмістях Мар’їнки та Авдіївки противник вів вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», на підступах до Новотошківського і Майорська агресор неодноразово обстрілював наших захисників з мінометів 82-го калібру та станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік Оріхового загарбники також використали станкові протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

За минулу добу троє українських воїнів отримали поранення. Їх оперативно доставлено до медичних закладів та надано невідкладну допомогу лікарів.

«Підрозділи Об’єднаних сил своєчасно реагували на ворожі збройні провокації та прицільним вогнем змушували окупантів відмовитись від продовження агресивних дій. За підтвердженими даними розвідки, минулої доби наші захисники знищили трьох та поранили одного загарбника. Окрім того, за уточненими даними, 10 липня втрати противника додатково склали ще одного загиблого», – йдеться у звіті.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації вже сім разів порушили режим припинення вогню, зокрема із заборонених зразків озброєння, яке давно мало б бути відведеним від лінії розмежування сторін.

«Рішучими діями та ефективним застосуванням чергових вогневих засобів наші воїни припинили ворожі обстріли. Окупанти отримали адекватну відповідь від Об’єднаних сил», – додали у штабі.

За наявною інформацією втрат за поточну добу серед наших захисників немає.

«Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою», – резюмується у ранковому зведенні.