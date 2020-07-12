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    Події в Україні

    Російські окупанти стягнули на Луганщину важку техніку

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    Окупанти продовжують нарощувати мінні поля в прямій близькості до ділянки розведення сил та засобів &laquo;Петрівське&raquo; - Російські окупанти стягнули на Луганщину важку техніку
    Окупанти продовжують нарощувати мінні поля в прямій близькості до ділянки розведення сил та засобів «Петрівське»

    ОБСЄ зафіксувала поблизу селища Лутугине 11 танків та гаубицю «Гіацинт С»

    СММ ОБСЄ зафіксувала 11 танків Т-64, а також 152 міліметрову самохідну гаубицю 2С5 «Гіацинт С» на території об’єкта поблизу непідконтрольного урядові України селища Лутугине Луганської області.

    Про це повідомляє штаб ООС з посиланням на щоденний звіт СММ ОБСЄ від 10 липня.

    «Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін повідомляє, що російсько-окупаційні війська й надалі продовжують ігнорувати та грубо порушувати, визначені Мінськими домовленостями, лінії відведення важкого озброєння.

    Так, у щоденному звіті СММ ОБСЄ від 10 липня 2020 року під час спостережного польоту БПЛА представників Місії зафіксував на території об’єкта поблизу непідконтрольного урядові України селища Лутугине Луганської області, одинадцять танків Т-64, а також 152 міліметрову самохідну гаубицю 2С5 «Гіацинт С», – йдеться у повідомленні.

    Крім того, окупанти продовжують нарощувати мінні поля в прямій близькості до ділянки розведення сил та засобів «Петрівське».

    Також зазначається, що з метою приховування озброєння та військової техніки російські окупанти зривають заплановані спостережні польоти Місії, обстрілюючи зі стрілецької зброї безпілотні літальні апарати СММ ОБСЄ.

    «УС СЦКК стурбована тим, що російсько-окупаційні війська продовжують демонструвати стійке небажання дотримуватись Мінських домовленостей та відверто ігнорують взяті на себе зобов’язання в рамках консультацій Тристоронньої контактної групи. Своїми діями вони підтверджують прагнення до подальшого загострення міжнародного збройного конфлікту та наражають на небезпеку мирне населення в окупованих ними населених пунктах», – додали у повідомленні.

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