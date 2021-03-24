Загроза з боку Росії зростає – НАТО

У відповідь на дії Росії НАТО здійснило найбільше посилення колективної оборони за останнє покоління

Росія посилила агресивну поведінку за кордоном, в тому числі проти своїх сусідів, а також нарощує військову міць у різних регіонах світу.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції в Брюсселі за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ країн Альянсу, повідомляє «Європейська правда»,

«Не дивлячись на роки тиску і спроби вступити в конструктивний діалог, Росія посилила репресивну поведінку вдома і агресивну поведінку за кордоном. У Росії ми, як і раніше, спостерігаємо жорстоке придушення політичного інакомислення. І ми закликаємо до негайного звільнення Олексія Навального та інших мирних демонстрантів, які були заарештовані», – сказав Столтенберг.

Генсек НАТО підкреслив, що Росія підриває і дестабілізує своїх сусідів, включаючи Україну, Грузію та Молдову, а також підтримує репресії в Білорусі та намагається втрутитися в регіон Західних Балкан.

«Росія продовжує широкомасштабне нарощування військової потужності від Балтики до Чорного моря, на Близькому Сході і в Північній Африці, від Середземного моря до Арктики», – додав генсек.

Столтенберг нагадав, що у відповідь на дії Росії НАТО здійснило найбільше посилення колективної оборони за останнє покоління.

«Ми посилили нашу гібридну оборону і кіберзахист. Ми залишимося пильними. І ми продовжимо працювати з ЄС і нашими близькими партнерами, щоб переконатися, що ми разом реагуємо на дії Росії», – сказав генсек НАТО.

Нагадаємо, нещодавно Велика Британія офіційно оголосила Росію «найбільшою» ядерною та військовою загрозою європейській безпеці.

Раніше Британія виключила Росію зі списку «супердержав». У доповіді, представленій прем'єром Борисом Джонсоном, РФ поставили в один ряд з Іраном і Північною Кореєю, зазначивши, що вона більше не належить до «великих держав» (Great Power).