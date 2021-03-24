  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Загроза з боку Росії зростає – НАТО

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Росія продовжує широкомасштабне нарощування військової потужності - Загроза з боку Росії зростає – НАТО
    Росія продовжує широкомасштабне нарощування військової потужності
    Фото з відкритих джерел

    У відповідь на дії Росії НАТО здійснило найбільше посилення колективної оборони за останнє покоління

    Росія посилила агресивну поведінку за кордоном, в тому числі проти своїх сусідів, а також нарощує військову міць у різних регіонах світу.

    Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції в Брюсселі за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ країн Альянсу, повідомляє «Європейська правда»,

    «Не дивлячись на роки тиску і спроби вступити в конструктивний діалог, Росія посилила репресивну поведінку вдома і агресивну поведінку за кордоном. У Росії ми, як і раніше, спостерігаємо жорстоке придушення політичного інакомислення. І ми закликаємо до негайного звільнення Олексія Навального та інших мирних демонстрантів, які були заарештовані», – сказав Столтенберг.

    Генсек НАТО підкреслив, що Росія підриває і дестабілізує своїх сусідів, включаючи Україну, Грузію та Молдову, а також підтримує репресії в Білорусі та намагається втрутитися в регіон Західних Балкан.

    «Росія продовжує широкомасштабне нарощування військової потужності від Балтики до Чорного моря, на Близькому Сході і в Північній Африці, від Середземного моря до Арктики», – додав генсек.

    Столтенберг нагадав, що у відповідь на дії Росії НАТО здійснило найбільше посилення колективної оборони за останнє покоління.

    «Ми посилили нашу гібридну оборону і кіберзахист. Ми залишимося пильними. І ми продовжимо працювати з ЄС і нашими близькими партнерами, щоб переконатися, що ми разом реагуємо на дії Росії», – сказав генсек НАТО.

    Нагадаємо, нещодавно Велика Британія офіційно оголосила Росію «найбільшою» ядерною та військовою загрозою європейській безпеці.

    Раніше Британія виключила Росію зі списку «супердержав». У доповіді, представленій прем'єром Борисом Джонсоном, РФ поставили в один ряд з Іраном і Північною Кореєю, зазначивши, що вона більше не належить до «великих держав» (Great Power).

    Теги: Росія НАТО агресія Єнс Столтенберг
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies