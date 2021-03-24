Держдума дозволила Путіну знову йти у президенти

Володимир Путін може залишитися при владі ще на 12 років – до 2036 року

Рік тому у РФ придумали, як зробити Путіна «вічним президентом»

Державна дума Російської Федерації ухвалила у третьому читанні законопроєкт на виконання поправок до конституції, що дає право президентові РФ Володимиру Путіну знову балотуватися на посаду глави держави. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Відповідно до одного з нових положень Конституції РФ, обмеження числа термінів, протягом яких одна й та сама особа може займати пост президента РФ, застосовується до чинного глави держави без урахування його колишніх президентських термінів.

Таким чином, ця норма дозволяє Путіну займати посаду президента РФ ще два терміни.

Нагадаємо, у березні 2020 року депутатка від «Єдиної Росії» Валентина Терешкова запропонувала внести в законопроєкт про зміни до Конституції РФ поправку про «обнуління» президентських термінів. Якщо правку схвалять, Путін може залишитися при владі ще на 12 років – до 2036 року.

Із 25 червня в Росії проходило голосування щодо поправок до конституції і «обнулення» президентських термінів Володимира Путіна.

4 червня Володимир Путін підписав указ про «обнулення» свого президентства: таким чином після внесення поправок до Конституції він зможе правити до 2036 року.

Наприкінці жовтня Путін вніс до Думи поправки, які дозволять йому довічно залишитися при владі.

Раніше Путін погодився, так би мовити, обнулити свої терміни, якщо це підтримає Конституційний суд і громадяни РФ.

Додамо, що у грудні 2020 року лідер країни-агресорки заявив, що він начебто не визначився, чи буде йти у президенти у 2024 році.