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    Британія офіційно назвала Росію загрозою європейській безпеці

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    Британія офіційно оголосила Росію загрозою європейській безпеці - Британія офіційно назвала Росію загрозою європейській безпеці
    Британія офіційно оголосила Росію загрозою європейській безпеці

    У документі наголошується, що Росія має можливість позбавити Британію і союзників свободи дій «за допомогою високоефективною інтернованою системи ППО»

    Британія офіційно оголосила Росію «найбільшою» ядерною та військовою загрозою європейській безпеці.

    Відповідний документ опублікувало Міноборони Великобританії.

    У документі наголошується, що Росія має можливість позбавити Британію і союзників свободи дій «за допомогою високоефективною інтернованою системи ППО».

    «Отже, Росія може становити значну загрозу можливостям Британії з підтримки її сил і захисту інтересів в Європі, в східному Середземномор'ї і на Близькому Сході», – йдеться в тексті.

    Також у відомстві вважають, що модернізація російських збройних сил, здатність до «інтеграції всієї державної діяльності» і жага ризику роблять Росію «одночасно майстерним і непередбачуваним гравцем».

    У тексті зазначено, що модернізація російських збройних сил робить РФ непередбачуваним гравцем. Москва інвестує кошти в підводний бойовий флот, глибоководне обладнання, розвиває системи ППО.

    Раніше Британія виключила Росію зі списку «супердержав». У доповіді, представленій прем'єром Борисом Джонсоном, РФ поставили в один ряд з Іраном і Північною Кореєю, зазначивши, що вона більше не належить до «великих держав» (Great Power).

    Додамо, що Великобританія планує збільшити свій ядерний потенціал, довівши загальне число боєголовок до 260 (поки Великобританія володіє достатніми близько 180 ядерними боєголовками, у США - 3 тис. 800). Повідомлялося, що рішення Лондона пов'язано зі зміцненням протиракетної оборони (ПРО) з боку Росії. Передбачається, що загальна вартість програми по оновленню засобів стримування складе $43 млрд.

    Теги: Росія Міноборони Велика Британія
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