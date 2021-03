Байден має намір обговорити дії Росії на саміті ЄС

Президент США Джо Байден візьме участь у саміті Євроради 25 березня в онлайн-форматі. Серед іншого в ході зустрічі обговорюватимуться Китай і Росія.

Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

Президент США обговорить свій намір відродити відносини з Євросоюзом.

Також планується обговорити співпрацю в боротьбі проти пандемії, проблему зміни клімату і розширення торговельних відносин.

«Президент США також обговорить загальні зовнішньополітичні інтереси, включаючи Китай і Росію», – йдеться в повідомленні.

На саміт лідерів ЄС Байдена запросив голова Євроради Шарль Мішель.

«Я запросив президента США взяти участь в нашому саміті, щоб він поділився з нами своїм баченням нашого майбутнього співробітництва. Прийшов час відновити наш трансатлантичний альянс!», – написав Мішель.

Looking forward to welcome @POTUS at this week’s European Council meeting.



I have invited the President of the US to join our meeting for him to share his views on our future cooperation.



Time to rebuild our transatlantic alliance. pic.twitter.com/SCyEnUmfxb