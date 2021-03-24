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    Байден має намір обговорити дії Росії на саміті ЄС

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    Президент США Джо Байден візьме участь в саміті ЄС, який відбудеться 25-26 березня - Байден має намір обговорити дії Росії на саміті ЄС
    Президент США Джо Байден візьме участь в саміті ЄС, який відбудеться 25-26 березня

    Президент США обговорить загальні зовнішньополітичні інтереси, включаючи Китай і Росію

    Президент США Джо Байден візьме участь у саміті Євроради 25 березня в онлайн-форматі. Серед іншого в ході зустрічі обговорюватимуться Китай і Росія.

    Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

    Президент США обговорить свій намір відродити відносини з Євросоюзом.

    Також планується обговорити співпрацю в боротьбі проти пандемії, проблему зміни клімату і розширення торговельних відносин.

    «Президент США також обговорить загальні зовнішньополітичні інтереси, включаючи Китай і Росію», – йдеться в повідомленні.

    На саміт лідерів ЄС Байдена запросив голова Євроради Шарль Мішель.

    «Я запросив президента США взяти участь в нашому саміті, щоб він поділився з нами своїм баченням нашого майбутнього співробітництва. Прийшов час відновити наш трансатлантичний альянс!», – написав Мішель.

    Нагадаємо, Кремль готує розмову Путіна з Байденом. Білий дім каже, що президент зайнятий.

    На днях президент Сполучених Штатів Джо Байден сказав в інтерв'ю виданню ABC, що змусить президента РФ Володимира Путіна «поплатитися» за втручання у вибори в США, і назвав його «вбивцею». Така заява пролунала на тлі звіту розвідки США про втручання низки країн у вибори президента Штатів у 2020 році.

    Після таких висловлювань Росія відкликала свого посла у США для консультацій та аналізу відносин між країнами.

    Також Путін на слова Байдена відреагував дитячою дражнилкою: «Хто як обзивається, той так і називається». А ще запропонував Джо Байдену подискутувати в прямому ефірі.

    Перед тим речник Путіна Дмитро Пєсков назвав слова Байдена «дуже поганими висловлюваннями», а також зазначив, що відносини між Росією та США «дуже погані».

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    Теги: ЄС Росія США Джозеф Байден вибори саміт Китай Путін президент
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