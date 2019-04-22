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    Захист українських моряків подав апеляції щодо продовження строку тримання під вартою

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    <p>17 квітня Лефортовський районний суд міста Москви продовжив строк тримання під вартою всім 24 військовополоненим українським морякам</p> - Захист українських моряків подав апеляції щодо продовження строку тримання під вартою

    17 квітня Лефортовський районний суд міста Москви продовжив строк тримання під вартою всім 24 військовополоненим українським морякам

    Очікується, що апеляційна інстанція - Московський міський суд, призначить дати розгляду апеляційних скарг і проведе судові засідання в травні

    Захисники військовополонених українських моряків оскаржили постанови Лефортовського районного суду Москви про продовження строків тримання під вартою стосовно моряків.

    Про це 22 квітня повідомив у Facebook російський адвокат Микола Полозов.

    За словами Полозова, усі скарги подали у встановлений законом термін.

    За словами адвоката, очікується, що апеляційна інстанція - Московський міський суд, призначить дати розгляду апеляційних скарг і проведе судові засідання в травні.

    Нагадаємо, 17 квітня Лефортовський районний суд міста Москви продовжив строк тримання під вартою щодо всіх 24 військовополонених українських моряків.

    Президент Петро Порошенко заявив про «судилище» над полоненими моряками і про те, що Москва продовжує нехтувати верховенством права.

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