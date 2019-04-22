Захист українських моряків подав апеляції щодо продовження строку тримання під вартою



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17 квітня Лефортовський районний суд міста Москви продовжив строк тримання під вартою всім 24 військовополоненим українським морякам

Очікується, що апеляційна інстанція - Московський міський суд, призначить дати розгляду апеляційних скарг і проведе судові засідання в травні

Захисники військовополонених українських моряків оскаржили постанови Лефортовського районного суду Москви про продовження строків тримання під вартою стосовно моряків.

Про це 22 квітня повідомив у Facebook російський адвокат Микола Полозов.

За словами Полозова, усі скарги подали у встановлений законом термін.

За словами адвоката, очікується, що апеляційна інстанція - Московський міський суд, призначить дати розгляду апеляційних скарг і проведе судові засідання в травні.

Нагадаємо, 17 квітня Лефортовський районний суд міста Москви продовжив строк тримання під вартою щодо всіх 24 військовополонених українських моряків.

Президент Петро Порошенко заявив про «судилище» над полоненими моряками і про те, що Москва продовжує нехтувати верховенством права.