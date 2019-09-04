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    Законодавчі ініціативи нової влади: експерти проаналізували виклики та загрози

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    Законодавчі ініціативи нової влади: експерти проаналізували виклики та загрози

    Чи відбудеться руйнація прийнятого у 2012 році нового Кримінального процесуального кодексу України

    4 вересня в прес-центрі ІА «Главком» (Шовковична, 8/20) проходить прес-конференція на тему: «Законодавчі ініціативи нової влади: виклики, загрози».

    Запрошені гості: Борис Захаров – керівник програм Харківської правозахисної групи; Дмитро Мазурок – адвокат «ХПГ».

    Учасники прес-конференції проаналізують законодавчі ініціативи, зокрема Законопроект № 1009 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих положень кримінального процесуального законодавства», чи відбудеться руйнація прийнятого у 2012 р. нового Кримінального процесуального кодексу України, що був оцінений міжнародними інституціями, як зразковий; що саме створює загрози політичних переслідувань; за чинним КПК тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом. А також проаналізують низку інших законодавчих ініціатив, про виклики і загрози у зв'язку зі змінами до КУ.

    Нагадаємо, 3 вересня Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України)».

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