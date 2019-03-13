В ЄС представили своє бачення майбутніх відносин із КНР



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Нова стратегія має бути схвалена 21-22 березня

Європейська комісія опублікувала новий стратегічний план дій щодо вибудовування відносин із КНР, який нараховує 10 пунктів. Про це повідомляє європейський ресурс EU Observer.

Даний документ був опублікований напередодні саміту між лідерами ЄС і КНР, який має пройти 9 квітня 2019 року. Так, в документі відзначається те, що не зважаючи на зміну китайської риторики, в Брюсселі не побачили реальний кроків Пекіну щодо реалізації відповідних цілей на практиці. Мова перш за все йде про дотримання принципів вільної торгівлі на фоні того, що щоденна торгівля товарами між ЄС і КНР на сьогодні складає до 1 млрд. доларів.

Як наслідок, Брюссель має намір активніше захищати свої компанії проти недобросовісної китайської конкуренції і спроб купівлі китайцями європейських стратегічних активів. Для цього із квітня 2019 року в ЄС почнуть діяти єдині правила щодо оцінки іноземних інвестицій.

Єврокомісія на загал позитивно оцінила в стратегічному документі роль китайської ініціативи «Один пояс, один шлях». Вже на сьогодні 13 країн ЄС заявили про готовність брати участь в цій ініціативі. При цьому в Брюсселі нагадали окремим країнам ЄС про необхідність повертати кредити в рамках ініціативи «Один пояс, один шлях». Очікується, що остаточно нова стратегія ЄС щодо КНР буде схвалена на саміті глав держав і урядів єдиної Європи, який має пройти 21-22 березня 2019 року.