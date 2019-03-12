Китайські вчені планують у 2019 році добудувати «штучне сонце»



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Пристрій може послужити «шаблоном» для майбутніх термоядерних реакторів, «наближаючи мрію про необмежену чисту енергію»

Пристрій здатний зімітувати процес ядерного синтезу, що відбувається на Сонці

Влада Китаю заявляє, що вітчизняні науковці у 2019 році завершать будівництво нового реактора, який називають «штучним сонцем». Про це йдеться у матеріалі в журналі Futurism, передає Science Alert.

За словами китайських вчених, пристрій здатний зімітувати процес ядерного синтезу, що відбувається на Сонці.

Відтак, за словами вчених, «штучне сонце» здатне досягти іонної температури, що зробить людство на крок ближче до використання сили ядерного синтезу.

Ще у листопаді 2018 року китайські дослідники оголосили, що пристрій, назва якого — Експериментальний вдосконалений надпровідний токамак (EAST) — зміг досягти температури електронів у 100 мільйонів градусів за Цельсієм — така температура необхідна для створення термоядерних реакторів. Це приблизно у 7 разів вище, ніж реальна температура іонів Сонця.

Чиновник Китайської національної ядерної корпорації Дуань Сюру оголосив, що інженери завершать будівництво токамака HL-2M у 2019 році.

«Штучна сонячна плазма в основному складається з електронів та іонів... Саме іони генерують енергію в пристрої», — зазначив Сюру.

Видання зазначає, що пристрій може послужити «шаблоном» для майбутніх термоядерних реакторів, «наближаючи мрію про необмежену чисту енергію».

Раніше ми писали, що у Китаї завершується будівництво першого у світі «лежачого» хмарочоса, який є частиною комплексу Raffles City Chongqing.