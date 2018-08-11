Закриття «справи Кернеса»: у мережі різко розкритикували неявку 19 прокурорів



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Геннадій Кернес

Журналістів та користувачів соцмереж обурило рішення про закриття справи Кернеса через систематичну неявку 19 прокурорів

Київський райсуд Полтави розцінив систематичну неявку прокурорів на дебати по справі міського голови Харкова Геннадія Кернеса і його охоронців Віталія Блінніка і Євгена Сміцького як відмову від обвинувачення та закрив кримінальне провадження.

«Суд постановив: кримінальне провадження за звинуваченням Кернеса Геннадія Адольфовича,... Блінніка Віталія Дмитровича,... Сміцького Євгена Миколайовича закрити у зв'язку з відмовою боку звинувачення від підтримання обвинувачення по справі», — йдеться у рішенні.

Таке рішення різко обурило користувачів соцмереж, активістів та журналістів.

«А знаєте чому закрили? Бо прокурори тупо забили на суд. Кілька засідань поспіль представники ГПУ не могли приїхати на суд. Знаєте скільки підлеглих Луценка займались справою Кернеса? 19! Ви вірите, що систематична неявка 19 прокурорів є випадковістю?», - йдеться в повідомленні Центру протидії корупції в Facebook.

Натомість заступник генпрокурора Анжела Стижевська назвала «абсолютною нісенітницею» те, що суд мотивував закриття справи Геннадія Кернеса тим, що сторона обвинувачення не з’являлася на дебати у справі.

«Відповідно до резолютивної частини рішення, суд закрив провадження у зв’язку з тим, що сторона обвинувачення відмовилася від обвинувачення. Абсолютна нісенітниця. Фантазії щодо неявки прокурора з об’єктивних причин на судове засідання не є підставою вважати це відмовою обвинувачення», – цитує Стижевську «Радіо Свобода».

Проте низка журналістів та користувачів соцмережі Facebook все ж не стимали емоцій щодо пасивності прокурорів у «справі Кернеса».

Як відомо, 10 серпня Київський райсуд Полтави закрив справу щодо катування людей, порушену проти міського голови Харкова Геннадія Кернеса та його охоронців Віталія Бліннікова і Євгена Сміцького.

Зачитуючи рішення, суддя Київського райсуду Полтави Андрій Антонов зазначив, що звинувачення фактично усунулося від доказів провини Кернеса, через що справа розглядалася протягом чотирьох років поспіль.

Генпрокурор Юрій Луценко після суду запевнив, що суддя у справі харківського міського голови буде відповідати за завідомо неправосудне рішення.

Нагадаємо, справа проти Кернеса та його охоронців, яких підозрювали в незаконному позбавленні волі і погрозах вбивством прихильникам Майдану, розслідувалася з лютого 2014 року. У березні 2015 року Генпрокуратура оголосила про завершення досудового розслідування.