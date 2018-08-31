Залишки обваленого мосту в Генуї скоро знесуть



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Міст в Генуї

Знесення розпочнуть зі східної опори, яка після обвалу виглядає найменш стійкою

Знесення залишків мосту Моранді у Генуї, який обвалився два тижні тому, займе один місяць. Про це заявив губернатор Лігурії Джованні Тоті.

Як повідомляє The Local, чиновник сказав, що графік робіт зі знесення мосту буде коротшим, ніж очікувалося, - близько 30 днів.

План робіт перебуває на завершальній стадії, потім його має затвердити місцева влада. Роботи зі знесення мосту почнуться не пізніше кінця вересня.

Знесення розпочнуть зі східної опори, яка після обвалу виглядає найменш стійкою.

Спеціалісти планують використовувати під час робіт вибухівку.

Нагадаємо, 14 серпня на автостраді біля Генуї на півночі Італії обвалився проліт автомобільного мосту завдовжки близько сотні метрів.

В результаті обвалу мосту загинули 43 людини.

Прокурор Генуї Франческо Коцці заявив, що причиною обвалу частини мосту Моранді була людська помилка.

Джерело: Європейська правда