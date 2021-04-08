Запоріжжя йде до найгіршого «італійського сценарію», деякі лікарні заповнені на 100%

За останню добу тільки в Запоріжжі було виявлено 622 випадки захворювання на коронавірус

«Італійський сценарій» розвитку епідемії – це коли зупинити спалах хвороби не вдається

Запорізька область перейшла до «червоної» карантинної зони. Найгірша ситуація спостерігається в Запоріжжі – деякі лікарні заповнені на 100%. Місто йде до найгіршого «італійського сценарію». Про це повідомив голова Запорізької ОДА Олександр Старух, пише «Укрінформ».

«Ми йдемо по найгіршому «італійському сценарію» в обласному центрі. З киснем у нас усе нормально, додаткові місця відкриємо. Питання – чи вистачить лікарів», – сказав Старух.

«Італійський сценарій» розвитку епідемії – це коли зупинити спалах хвороби не вдається. Згідно з офіційними даними лабораторного центру МОЗ, за останню добу тільки в Запоріжжі було виявлено 622 випадки захворювання на коронавірус, 14 людей померло від ускладнень і лише 40 – одужали.

«У Запоріжжі в нас три чверті ліжок заповнені, у деяких лікарнях – до 100%. Необхідно вводити додаткові жорсткі обмеження. Локдауни давали результати», – додав голова області.

У четвер, 8 квітня, відбулося засідання регіональної комісії з питань ТЕБ та НС, території отримали рекомендації щодо посилення обмежувальних заходів. Обласна влада нагадала керівникам територій про персональну відповідальність за епідемічну ситуацію на місцях.

«Я бачу, як люди в маршрутках інколи їздять, ми маємо посилити контролюючі заходи. Дотримання маскового режиму чомусь стало факультативом. Хтось вважає, що це можна не робити. Ми, як державні органи, будемо вживати всі заходи, аби забезпечити виконання обмежень у повному обсязі. Ми чітко надали пропозиції щодо транспорту. Може в Запоріжжі зроблять аналіз і вирішать повністю закрити транспорт, але ми бачимо в цьому невеличку проблему, бо людям треба добиратись до лікарень. «Швидкі» – це не таксі. Більше того, людям треба зробити щеплення. Ці питання мають бути опрацьовані», – наголосив очільник регіону.

У міській раді поки не коментують щодо того, чи будуть зміни в роботі громадського транспорту.

Нагадаємо, із 9 квітня у Запорізькій області почнуть діяти нові карантинні обмеження. У місті Запоріжжі стосовно близько 20 протестувальників проти посилення карантину розпочато кримінальне провадження за статтею про опір співробітникам поліції.

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