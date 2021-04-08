Поліція порушила кримінальні справи проти 20 підприємців Запоріжжя

Напередодні працівники ринку у Запоріжжі побилися з поліцією

У місті Запоріжжі стосовно близько 20 протестувальників проти посилення карантину розпочато кримінальне провадження за статтею про опір співробітникам поліції. Про акцію відбулась 7 квітня писав «Главком».

За даними правоохоронців, понад 30 працівників одного з ринків міста перекрили рух громадського транспорту. Прибувши на місце події, поліцейські на чолі з керівництвом ГУНП в Запорізькій області закликали учасників акції звільнити проїзд.

«Серед мітингувальників найбільш зухвало поводилася невідома жінка, ігноруючи при цьому карантинні обмеження. Після того як працівники поліції намагалися притягнути її до адміністративної відповідальності, близько 20 учасників мітингу завадили цьому і чинили опір», – інформував відділ комунікації.

За даним фактом порушено кримінальну справу за статтею про опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов’язків (ч.2 ст.342 КК).

Відзначається, що акція, яка почалася вчора близько 9 ранку, завершилася о 12:30. Рух громадського транспорту було відновлено.