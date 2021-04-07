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    У «червону» зону потрапили ще дві області

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    Станом на 7 квітня в&nbsp;&laquo;червоній&raquo; зоні 11 регіонів України - У «червону» зону потрапили ще дві області
    Станом на 7 квітня в «червоній» зоні 11 регіонів України
    Фото з відкритих джерел

    Нові карантинні обмеження почнуть діяти у Хмельницькій і Запорізькій областях з 9 квітня

    Сьогодні, 7 квітня, відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. На ній було ухвалено рішення про встановлення «червоного» рівня епідемічної небезпеки поширення коронавірусу в Запорізькій і Хмельницькій областях. Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

    «За результатами Державна комісія вирішила встановити: з 00 години 00 хвилин 09 квітня 2021 р. «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Запорізької та Хмельницької областях. Також застосувати на території Запорізької та Хмельницької областей обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для «червоного» рівня епідемічної небезпеки», - написав міністр.

    Як відомо, станом на 7 квітня в «червоній» зоні карантину знаходяться Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька і Чернігівська області.

    Нагадаємо, за минулу добу в Україні виявлено 15 415 нових хворих на Covid-19. До лікарень вчора з діагнозом ковід госпіталізували 5 587 осіб. Також зафіксовано 481 смерті від хвороби.

    На Хмельниччині 6 квітня виявлено 912 нових випадків хвороби і зроблено 990 щеплень від коронавірусу. В Запорізькій області було виявлено 733 нових хворих.

    Відсьогодні, 7 квітня, у Хмельницькій області будуть призупинені усі внутрішньообласні регулярні пасажирські перевезення автомобільним та залізничним транспортомє

    Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду 7 квітня заявив, що вводити тотальний локдаун по всій Україні на даний момент немає потреби.

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    Теги: Запоріжжя Кабмін Хмельниччина карантин коронавірус Олег Немчінов
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