Запорізька область залишилася без прокурора



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Прокурор Запорізької області Валерій Романов

Валерій Романов написав заяву про звільнення з посади прокурора Запорізької області

Прокурор Запорізької області Валерій Романов написав заяву про звільнення з посади.

Про це повідомив перший заступник керівника Офісу президента України Сергій Трофімов у п'ятницю під час представлення активу області нового голови Запорізької облдержадміністрації Віталія Туринка.

Трофімов заявив, що наразі в Запорізькій області звільнилося крісло регіонального прокурора, оскільки Романов написав заяву про звільнення.

До слова, раніше генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав накази про звільнення з посад прокурорів Вінницької, Житомирської, Одеської та Черкаської областей.

Нагадаємо, 6 вересня перший заступник голови Офісу президента Сергій Трофімов офіційно представив нового керівника Запорізької області Віталія Туринка.

Відповідний указ про призначення також опубліковано на сайті президента України.

45-річний Віталій Туринок раніше не працював у державних структурах. Має бізнес у Рівному. Він є співвласником Рівненського домобудівного комбінату.

Його кандидатуру запропонував президент Володимир Зеленський.