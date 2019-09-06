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    Запорізька область залишилася без прокурора

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    Прокурор Запорізької області Валерій Романов - Запорізька область залишилася без прокурора
    Прокурор Запорізької області Валерій Романов

    Валерій Романов написав заяву про звільнення з посади прокурора Запорізької області

    Прокурор Запорізької області Валерій Романов написав заяву про звільнення з посади.

    Про це повідомив перший заступник керівника Офісу президента України Сергій Трофімов у п'ятницю під час представлення активу області нового голови Запорізької облдержадміністрації Віталія Туринка.

    Трофімов заявив, що наразі в Запорізькій області звільнилося крісло регіонального прокурора, оскільки Романов написав заяву про звільнення.

    До слова, раніше генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав накази про звільнення з посад прокурорів Вінницької, Житомирської, Одеської та Черкаської областей.

    Нагадаємо, 6 вересня перший заступник голови Офісу президента Сергій Трофімов офіційно представив нового керівника Запорізької області Віталія Туринка.

    Відповідний указ про призначення також опубліковано на сайті президента України.

    45-річний Віталій Туринок раніше не працював у державних структурах. Має бізнес у Рівному. Він є співвласником Рівненського домобудівного комбінату.

    Його кандидатуру запропонував президент Володимир Зеленський.

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