У Запоріжжі представили нового главу області



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Зеленський призначив Віталія Туринка новим головою Запорізької обласної державної адміністрації

Туринок раніше не працював у державних структурах

Перший заступник голови Офісу президента Сергій Трофімов офіційно представив нового керівника Запорізької області Віталія Туринка.

«Запорізький край не має залишатися без надійного керівника. Для мене це і політична, і особиста відповідальність. Ця людина довела свою спроможність бути керівником. Це фахівець, якому ми довіряємо», - сказав Трофімов.

Відповідний указ про призначенння також опубліковано на сайті президента України.

45-річний Віталій Туринок раніше не працював у державних структурах. Має бізнес у Рівному. Він є співвласником Рівненського домобудівного комбінату.

Його кандидатуру запропонував президент Володимир Зеленський.