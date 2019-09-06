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    У Запоріжжі представили нового главу області

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    Зеленський&nbsp;призначив Віталія Туринка новим головою Запорізької обласної державної адміністрації - У Запоріжжі представили нового главу області
    Зеленський призначив Віталія Туринка новим головою Запорізької обласної державної адміністрації

    Туринок раніше не працював у державних структурах

    Перший заступник голови Офісу президента Сергій Трофімов офіційно представив нового керівника Запорізької області Віталія Туринка.

    «Запорізький край не має залишатися без надійного керівника. Для мене це і політична, і особиста відповідальність. Ця людина довела свою спроможність бути керівником. Це фахівець, якому ми довіряємо», - сказав Трофімов.

    Відповідний указ про призначенння також опубліковано на сайті президента України.

    45-річний Віталій Туринок раніше не працював у державних структурах. Має бізнес у Рівному. Він є співвласником Рівненського домобудівного комбінату.

    Його кандидатуру запропонував президент Володимир Зеленський.

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