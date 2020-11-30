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    Заради «крутого» відео школярі у Бердянську підпалили свого друга

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    Діти загасили вогонь у&nbsp;ванній кімнаті, а&nbsp;постраждалого відвели додому - Заради «крутого» відео школярі у Бердянську підпалили свого друга
    Діти загасили вогонь у ванній кімнаті, а постраждалого відвели додому

    Хлопець після смертельно небезпечних «розваг» опинився у реанімації

    У Бердянську Запорізької області група школярів заради відео для Instagram підпалила свого 12-річного друга, у результаті хлопець потрапив до реанімації.

    Як повідомили у місцевій поліції, постраждала дитина добровільно погодилася на підпал, адже «вся компанія намагалася зробити «круте» відео».

    За словами хлопця, двоє товаришів облили його спиртом та підпалили. Весь процес знімали на телефон. Вогонь загасили у ванній кімнаті, а постраждалого відвели додому.

    Підлітки пояснили правоохоронцям, що не розраховували, що вогонь призведе до опіків. У результаті небезпечної витівки дитина отримала термічний опік 2-го ступеня 30% тіла.

    Швидку допомогу викликала мати хлопця, наразі він перебуває в реанімаційному відділенні Бердянської дитячої міської лікарні.

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 122 (Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. З батьками підлітків провели профілактичну бесіду.

     

    Теги: пожежа Запорізька область булінг школярі
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