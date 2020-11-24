У школу в п'ять років. Глава Міносвіти налякав батьків новою реформою

Міносвіти готове розробити програми для дітей у разі підтримки ідеї шкільного навчання з 5 років

Очільник Міносвіти пояснив, чому дітям треба йти до школи у 5 років

Міністерство освіти і науки готове розробити освітні і навчальні програми для дітей, у разі підтримки суспільством ідеї організації шкільного навчання дітей, починаючи з 5 років.

Про це у своєму Telegram написав в.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет. Він також пояснив, чому вважає початок шкільної освіти у 5 років доцільним.

«Для мене дуже важливою є думка кожного громадянина щодо організації 12-річного шкільного навчання, починаючи з 5 років. Свідомо розпочав суспільний діалог на цю тему. У разі підтримки передбачено розроблення відповідних до віку дітей освітніх і навчальних програм», - наголосив Шкарлет.

Водночас за його словами, закінчення шкільного навчання у 18-19 років (за умов 12 класів) не є ключовим аргументом у цій дискусії.

«Хибно стверджувати, що Україна боїться вчити дітей довго чи багато, хоча саме так деякі «політичні фахівці» від освіти й взялися трактувати розпочате обговорення», - зазначає в.о. міністра освіти.

На думку очільника Міністерства освіти ключових аргументів щодо запропонованих змін є декілька, зокрема, наступність дошкільної та початкової ланок освіти.

Окрім того, він висловив переконання, що чим раніше починається освоєння дитиною корисних навичок, розвиток здібностей, тим успішнішою ця дитина стає в дорослому житті.

Ще одним з аргументів для змін за словами Сергія Шкарлета є те, що сучасні діти розвиваються набагато швидше, і значну роль у цьому відіграє шалений темп розвитку інформаційних технологій.

«Наголошую, що 5-річні та 6-річні діти потребують різних підходів і компетенцій за формою й тривалістю навчання та дозвілля. «Це дорого», – кажуть експерти. Але наші діти не гірші за тих, хто навчається в більш розвинених країнах, і тому аргументи на користь «економії» вважаю недоцільними. Моє завдання – знайти можливості та підтримку. Важливо, що ми обговорюємо це питання за участю батьків, освітян, психологів, педіатрів. А отже, наближаємося до єдиної концепції розвитку шкільної освіти й розроблення Освітнього кодексу», - зауважив в.о. міністра освіти і науки.

Зазначимо, що понад тиждень тому Шкарлет вже повідомляв, що Міністерство освіти і науки України готується обговорювати можливість початку навчання дітей у школах з п'яти років.

Нагадаємо, що Шкарлет відповів, чи буде скасована 12-річна шкільна освіта.

До слова, Міносвіти просить вчителів не перевантажувати дітей.