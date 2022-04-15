Зарплата працівника апарату нижча, ніж касира супермаркету – голова Верховного суду

Близько 10% працівників апарату не готові повертатися на свої робочі місця

Судова система втратить більшість кваліфікованих фахівців апарату через останні рішення уряду. Про це наголосив голова Верховного суду Всеволод Князєв в інтерв’ю виданню «Дзеркало тижня».

«Насправді, порушуючи питання фінансування апарату судової системи, я чудово розумію, що під час війни важка і невдячна справа говорити про гроші. Але ще важче не говорити про наше основне завдання – зберегти державні інституції. Суд – одна із ключових. Ситуація погіршується щодня. З тієї ж Державної судової адміністрації уряд зняв 1,5 млрд грн, а це близько 12% річного фонду оплати праці. Треба або звільняти людей, або урізати зарплати», – заявив очільник Верховного суду.

За словами Князєва, зарплата працівника апарату суду нижча, ніж касира супермаркету. При тому що це державні службовці, які мають високу кваліфікацію, складають присягу, мають певні обмеження і несуть велику відповідальність.

«Не хотілося б остаточно втратити весь інтелектуальний потенціал. За моєю інформацією, близько 10% працівників апарату не готові повертатися на свої робочі місця», – додав Голова Верховного суду.