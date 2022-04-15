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    Маріуполь майже зруйнований. Жахливі кадри з вулиць міста (відео)

    Місто доведеться відновлювати з нуля - Маріуполь майже зруйнований. Жахливі кадри з вулиць міста (відео)
    Місто доведеться відновлювати з нуля
    скріншот з відео

    Триває 51-й день повномасштабної війни Росії проти України

    В інтернет виклали нові кадри з Маріуполя. Наші вояки продовжують тримати захист, але саме місто вже мало нагадує колись живе й квітуче місце.

    В коментарях до відео можна побачити багато дописів від маріупольців, які з болем бачать, як сплюндровано їх домівки.

    Дивлячись відео, взагалі можна подумати, що це кадри з фільм про кінець світу, але це українське місто, яке вже майже два місяці знищується російськими загарбниками.

    Як повідомлялося, з моменту облоги міста Маріуполь російським ворогом, бійці окремого загону спеціального призначення (полку) «Азов» знищили та поранили понад 2 тис. окупантів.

    Нагадаємо, як завив очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, у блокадному Маріуполі від початку повномасштабної агресії Росії проти України внаслідок дій окупантів загинули до 22 тисяч людей.

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    Теги: Маріуполь росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Маріуполь майже зруйнований. Жахливі кадри з вулиць міста (відео)