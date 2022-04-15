Маріуполь майже зруйнований. Жахливі кадри з вулиць міста (відео)

Триває 51-й день повномасштабної війни Росії проти України

В інтернет виклали нові кадри з Маріуполя. Наші вояки продовжують тримати захист, але саме місто вже мало нагадує колись живе й квітуче місце.

В коментарях до відео можна побачити багато дописів від маріупольців, які з болем бачать, як сплюндровано їх домівки.

Дивлячись відео, взагалі можна подумати, що це кадри з фільм про кінець світу, але це українське місто, яке вже майже два місяці знищується російськими загарбниками.

Як повідомлялося, з моменту облоги міста Маріуполь російським ворогом, бійці окремого загону спеціального призначення (полку) «Азов» знищили та поранили понад 2 тис. окупантів.

Нагадаємо, як завив очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, у блокадному Маріуполі від початку повномасштабної агресії Росії проти України внаслідок дій окупантів загинули до 22 тисяч людей.