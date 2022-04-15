Майже 40% мешканців Миколаєва виїхали з міста через обстріли росіян – мер

Щоденно з Миколаєва виїжджає від 300 осіб до 800 осіб

Олександр Сенкевич рекомендує усім залишати місто допоки ворог не буде вигнаний до Херсона та Криму

Міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич повідомив, що майже 40% мешканців виїхали з міста через обстріли російських солдат. Про це мер повідомив в інтрев’ю «Голосу Америки».

«За споживанням води та збором сміття ми оцінюємо, що місто покинуло 35-40% мешканців. Тобто у Миколаєві залишилося трохи більше 200 тис. людей», – зазначив Сенкевич.

При цьому мер зауважив, що рекомендує усім залишати місто допоки ворог не буде вигнаний до Херсона та Криму і на схід. Наразі українські війська відтіснили окупантів на 20 км від Миколаєва. Утім місто й надалі піддається ракетним обстрілам росіян.

Сенкевич додав, що міські великогабаритні автобуси здійснюють евакуацію населення до Одеси та до кордону з Молдовою. Щоденно з Миколаєва виїжджає від 300 осіб до 800 осіб. Всього цим транспортом, щоб виїхати з Миколаєва, скористалося понад 12 тисяч містян.

Раніше очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що Миколаїв зараз дуже потребує зброї.