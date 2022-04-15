Майже 40% мешканців Миколаєва виїхали з міста через обстріли росіян – мер
Олександр Сенкевич рекомендує усім залишати місто допоки ворог не буде вигнаний до Херсона та Криму
Міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич повідомив, що майже 40% мешканців виїхали з міста через обстріли російських солдат. Про це мер повідомив в інтрев’ю «Голосу Америки».
«За споживанням води та збором сміття ми оцінюємо, що місто покинуло 35-40% мешканців. Тобто у Миколаєві залишилося трохи більше 200 тис. людей», – зазначив Сенкевич.
При цьому мер зауважив, що рекомендує усім залишати місто допоки ворог не буде вигнаний до Херсона та Криму і на схід. Наразі українські війська відтіснили окупантів на 20 км від Миколаєва. Утім місто й надалі піддається ракетним обстрілам росіян.
Сенкевич додав, що міські великогабаритні автобуси здійснюють евакуацію населення до Одеси та до кордону з Молдовою. Щоденно з Миколаєва виїжджає від 300 осіб до 800 осіб. Всього цим транспортом, щоб виїхати з Миколаєва, скористалося понад 12 тисяч містян.
Раніше очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що Миколаїв зараз дуже потребує зброї.