Чоловік намагався нелегально виїхати з України в жіночому одязі (фото, відео)

Чоловік перевдягнувся в жіночий одяг, щоб втекти з України

Виїхати з країни йому завадили прикордонники

Прикордонники зупинили українця, який намагався виїхати в Молдову, заради чого переодягнувся жінкою. Інформацію про це оприлюднили в офіційному Telegram-каналі ДПСУ.

На Одещині на контрольному посту прикордонники спільно зі співробітниками Нацполіції та ТрО виявили в таксі 26-річного українця.

Чоловік у жіночому одязі планував потрапити до Молдови. При собі також мав тимчасове посвідчення військовозобов’язаного.

За спробу незаконного перетинання кордону на чоловіка оформили документи адмінпровадження та поінформували територіальний центр комплектування.

Ймовірніше за все що, замість Молдови, він потрапить у зону бойових дій або до лав територіальної оборони.

Нагадаємо, раніше киянин намагався перетнути кордон в жіночому одязі та з паспортом дружини.

Чоловік намагався використати у своїй оборудці також малолітню дитину.