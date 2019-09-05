Завдяки мінським домовленостям вдалось звільнити чи відшукати 3 тисячі українців, – Геращенко



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Ірина Геращенко: За п’ять років з початку мінських домовленостей Україна звільнила близько 70% окупованих територій Донбасу, і тема кордонів має бути ключовою під час переговорів у Мінську

Завдяки мінським домовленостям Україні вдалось звільнити чи відшукати тіла 3 тисяч українців на окупованій території Донбасу. Про це заявила народний депутат України (співголова фракції «Європейська солідарність») Ірина Геращенко під час круглого столу з нагоди п’яти років мінських домовленостей в Києві, передає УНН.

«Завдяки мінським угодам нам вдалось звільнити і знайти — тому що когось просто вдалось знайти і з шаною поховати - більше 3 тисяч українців», - зазначила Геращенко.

За її словами, пошук зниклих безвісти залишається важливою складовою мінських домовленостей, а крім того, Україна має вимагати від міжнародної спільноти тиску на РФ для допуску Червоного хреста на окуповані території для пошуку зниклих безвісти.

При цьому вона додала, що також за п’ять років з початку мінських домовленостей Україна звільнила близько 70% окупованих територій Донбасу, і тема кордонів на сьогоднішній день має бути ключовою під час переговорів у Мінську.

Нагадаємо, за даними СБУ, на Донбасі 223 особи незаконно позбавлені волі бойовиками. Ще 258 осіб вважаються зниклими безвісти.