СБУ затримала одну з організаторок схеми постачання продуктів в ОРДЛО



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За одним із контрактів на постачання харчів нібито до однієї з африканських країн ділки отримали відшкодування ПДВ на суму майже 8 млн грн

Затримано одну з організаторок схеми протиправного постачання харчової продукції на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей та незаконного відшкодування ПДВ з держбюджету. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Слідчі спецслужби встановили, що мешканка Харкова очолювала фінансову діяльність двох вітчизняних комерційних структур, які спеціалізувалися на експорті продуктів харчування. Під виглядом експортних операцій представники вказаних підприємств переправляли товари в ОРДЛО за схемою «перерваного транзиту» через територію РФ.

Лише за одним із контрактів на постачання харчової продукції нібито до однієї з африканських країн ділки отримали відшкодування податку на додану вартість на загальну суму майже 8 млн грн.

Для уникнення кримінальної відповідальності директорка переховувалась на тимчасово окупованій території Донецької області.

Правоохоронці затримали зловмисницю у прикордонному пункті пропуску «Гоптівка» під час в’їзду в Україну.

Наразі слідчими СБУ затриманій повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах та ) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. Дніпровський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Заходи із викриття та затримання зловмисниці проводились спільно з Державною прикордонною службою під процесуальним керівництвом прокуратури Київської області.