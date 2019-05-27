Завтра нардепи заслухають звіт Рахункової палати



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Голова Рахункової палати Валерій Пацкан виступить у Верховній Раді 28 травня

Рахункова палата має звітувати перед нардепами кожного року

У Верховній раді України у середу, 29 травня, відбудеться звіт Рахункової палати. Про це заявив голова ВР Андрій Парубій під час брифінгу.

Так, очільник Ради розповів про порядок денний парламенту на цьому пленарному тижні.

«Що стосується цього пленарного тижня. Мною були запропоновані на вівторок два блоки. Перший блок - це блок соціальних питань комітету соціальної політики. Другий блок - це блок питань місцевого самоврядування», - заявив Парубій.

За його словами, прийняття законів у пленарний вівторок зможуть завершити реформу місцевого самоврядування в Україні.

«На середу я планую звіт Рахункової палати. Згідно з законом, Рахункова палата має кожного року звітувати перед ВР. Цей час надійшов», - сказав спікер Ради.

Глава парламенту наголосив, що у четвер, 30 травня, народні депутати розглянуть аграрні законопроекти.

«На четвер передбачений блок питань з аграрної політики. Згідно з законом, з моменту подачі заяви про відставки, протягом 10 днів, має бути розглянуто питання про відставку прем’єр-міністра і Кабінету міністру. В четвер, ми зможемо розглянути це питання», - додав він.