Рахункова палата розгляне можливість проведення аудиту «Укроборонпрому»



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Цього року Рахункова палата аналізувала ефективність управління державним майном, закріпленим за державними оборонними підприємствами

Рахункова палата розгляне можливість проведення аудиту окремих напрямів діяльності підприємств оборонно-промислового комплексу України, зокрема Укроборонпрому.

Про це в інтерв'ю для dt.ua сказав голова Рахункової палати Валерій Пацкан.

Тому, за його словами, викорінення корупції залежить від ефективної діяльності всієї системи.

«Зловживанням насамперед запобігає ефективна робота менеджерів будь-якого підприємства чи установи. Суть роботи аудиторів, у тому числі Рахункової палати, — надання практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності діяльності управлінців. Цим і займається Рахункова палата. У разі виявлення ознак зловживань передаємо матеріали до правоохоронних органів, які відкривають провадження та здійснюють слідство», - розповів Пацкан.

Він зазначив, що цього року Рахункова палата аналізувала ефективність управління державним майном, закріпленим за державними оборонними підприємствами.

«І вже частково надали відповідні рекомендації. Також Рахункова палата розгляне можливість проведення аудиту окремих напрямів діяльності підприємств оборонно-промислового комплексу, зокрема «Укроборонпрому». Що стосується анонсованого аудиту із залученням «великої четвірки», — всі зацікавлені в об'єктивності, і тому всі варіанти отримання правдивої та неупередженої оцінки допустимі», — підкреслив співрозмовник.

Нагадаємо, 25 лютого в ефірі програми «Наші гроші» вийшло журналістське розслідування про корупцію в державному концерні «Укроборонпром», де фігурують Олег Гладковський та його син Ігор.

Видання Bihus.info заявило, що усі слідчі органи, включно з НАБУ, зливали справи стосовно Гладковського за хабарі.

На час розслідування перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський склав з себе повноваження, а згодом, 4 березня, президент Петро Порошенко звільнив його із займаної посади.

7 березня суд арештував чотирьох екс-службовців «Спецтехноекспорту». Проте наступного дня директор та двоє екс-службовців «Спецтехноекспорту» вийшлипід заставу із СІЗО.